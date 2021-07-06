Fenerbahçe’de antrenörler sahada

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira’nın yardımcıları, antrenmanlarda sahanın her bölgesinde yer alıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira’nın yardımcıları, antrenmanlarda sahanın her yerinde oyuncularla tek tek ilgileniyor. Pereira’nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nuno, antrenman sahası içerisinde çalışılan set organizasyonlarında oyuncularla birebir ilgilenip, bilgilendirmede bulunuyor. Pereira’nın daha önceki döneminde taktik, kondisyon antrenörleri gibi isimler saha içerisinde çok fazla yer almazken, Pereira bu isimleri sahanın içerisinde oyuncularla yakından ilgilenmesi için görevlendirdi.

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