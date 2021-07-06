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Profesörler keşfetti, bu karışım yaralara merhem oluyor Acı kavun ile zeytinyağı birleşti yaralara iyi gelen ürün geliştirildi

İHA

Profesörler keşfetti, bu karışım yaralara merhem oluyor Acı kavun ile zeytinyağı birleşti yaralara iyi gelen ürün geliştirildi

– Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi, halk arasında acı kavun olarak bilinen Kudret narı ile saf zeytinyağını birleştirerek, yaralara iyi gelen ürün geliştirdi. Klinik araştırmalar ve deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda yaraların 28 günde iyileştiği belirlendi. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, “Kudret narı ile zeytinyağı birleşerek sinerjik etki gösterip yara kapanmasında daha etkili olduğu yapılan çalışmalarla görülmüştür” dedi.
Halk arasında acı kavun, acı salatalık ve acı kabak olarak bilinen Kudret Narı, Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi tarafından yapılan araştırmalarda bir çok hastalığa faydalı görüldüğü belirlendi. Yapılan araştırmalar da şeker hastalarına, mide rahatsızlığı olanlara ve yarası olanlara iyi geldiği görüldü. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, Kudret Narı yüzlerce yıldır zeytinyağı içerisinde bekletilerek tüketildiğini ve Arı Mucizesi tarafından geliştirilen özel formülasyon sayesinde tortu içermeden marmelat kıvamında ve homojen yapıda yapıldığını belirtti.

“Sindirim sistemine oldukça katkı sağlıyor”
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, Kudret narının faydalarının saymakla bitmediğini bir çok hastalığa faydalı olduğunu belirtirken, “Kudret narı uzun yıllardır geleneksel tıpta kullanılmakta. Kudret narı ve meyvesi tüm bitki acı bir tada sahip. Dolayısı ile de halk arasında acı kavun, acı salatalık, acı kabak şeklinde de isimlendiriliyor. Daha çok halk bu şekilde söylüyor. Kudret narı içerisinde oldukça zengin, karbonhidratlar, protein, lif, vitamin ve mineral içermekte. Dolayısı ile de Türk geleneksel tıbbında da oldukça yaygın kullanılmakta. Özellikle de yara iyileştirmelerinde ve peptik ülser tedavilerinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra virüslerde, bakterilerde de kullanılıyor. Kudret narı insan vücudu için antioksidan, anti iflamatuar, anti anerjezik, anti diyabetik, anti bakteriyel, anti viral, anti kansorojen ve kolestrol düşürücü etkisine sahip. Bu etkilerin yanı sırada sindirim sisteminde oldukça katkı sağlıyor. Özellikle de bağırsaklarımızda bulunan sindirim ve besin emilimini sağlayan yararlı bakterilere kudret narı içeriği destek sağlayarak sindirim sistemindeki rahatsızlıkların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde kullanılmakta. Özellikle hazımsızlık ve kabızlık giderici olarak halk arasında oldukça sık kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Yara iyileştirmesinde oldukça hızlı kapanmaya doğru gidildiği görüldü”
Klinik araştırmalar ve deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda yaraların kısa süre içerisinde kapandığını belirten Moleküler Biyolog Ağyar Yoldaş, “Kudret narı ekstratları ile yapılan çalışmalara baktığımızda klinik ve deney hayvanları çalışmalarında topikal olarak uygulandığında yara iyileşmesinde oldukça etkili olduğu gösterilmiş. Tavşanlarda yapılan bir çalışmada açık yara oluşturularak kudret narı ekstraktı saf zeytinyağı ve hiçbir ürün verilmeyen topikal olarak uygulanmayan kontrol grubu arasında kıyaslama yapılmış ve 7, 14, 21 ve 28 günlerde bu yaralar gerekli analizler yapılarak ölçümleri yapılmış. Kudret narı ekstraktının saf zeytinyağı ve kontrole kıyasla oldukça anlamlı değerler çıktığı ispatlanmıştır. Yani kudret narının yara iyileştirmesinde oldukça hızlı kapanmaya doğru ilerlediğini göstermiştir bu çalışmalar. Başka yapılan deney hayvanları çalışmalarında farelerde diyabet üzerinde çalışılmış. Diyabete de iyi geldiği söylenmiştir. Sonuç olarak Kudret narı, tıbbi bitki sınıfında yer almakla birlikte yara iyileşmesinde oldukça etkili ve geniş spektrumlu antibakteriyel aktiviteye sahip olmasından, antioksidan anerjezik, anti ülserik özelliklerinden dolayı oldukça yararlı bir üründür” dedi.

“İki ürün birleşince sinerjik etki gösterip yara kapanmasında etkili olduğu görüldü”
Yara iyileşmesinde hem Kudret Narı’nın hem de Zeytinyağının birleşmesi ile sinerjik etki oluştuğunu yara kapanmasında etkili olduğu görüldüğünü anlatan Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, “Yara iyileşmesinde bakacak olursak zeytinyağı hem antibakteriyel hem de yara iyileşmesinde etkili bir ürün. Kozmetik kremleri, ilaç formulasyonları içerisinde bulunur zeytinyağı. Toksit olmaması sebebi ile tabi burada doz çok önemli. Yara iyileşmesinde zeytinyağı da çok önemlidir. Ama kudret narı ile zeytinyağını kıyasladığımızda kudret narı yara kapanmada zeytinyağından daha fazla özelliklidir. Bunlarda zaten yapılan çalışmalarda yaranın kapanma süresi, hızı, o anki süreç analizler bu şekilde ilerleyip böyle ispatlanıyor. Kudret narı ile zeytinyağı birleşerek sinerjik etki gösterip yara kapanmasında daha etkili olduğu yapılan çalışmalarla görülmüştür” ifadelerini kullandı.

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