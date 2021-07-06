Yaz okulları başladı Çocuklara sabah değerler eğitimi öğleden sonra spor ve sanat

– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yaz spor okulları başladı. Çocuklara sabahtan değerler eğitimi öğleden sonrada spor ve sanat eğitimleri veriliyor.

1 Temmuz itibariyle başlayan kademeli normalleşme ile spor ve kültürel etkinlikler de başladı. Gençlik Merkezleri de normalleşme ile mekanın sahipleri geldi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Düzce Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği yaz kursları dolu dolu geçiyor. Bu kapsamda gençlere ve çocuklar sabahtan değerler eğitimi öğleden sonra ise spor ve sanat eğitimleri veriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’da ziyaret ederek yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyor.

Gençlik merkezine ziyaret yapan Yazıcı, “Nihayet mekanın asıl sahipleri geldi. Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüzlerle yaz okullarımıza başladık. Sabah değerler eğitimi, öğleden sonra spor, sanat ve dolu dolu etkinlikler ile merkezlerimizde bu yaz bir başka güzel olacak” dedi.

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