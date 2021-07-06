Bayram öncesi önemli toplantı

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Düzce Valisi Cevdet Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen normalleşme süreci, kurban bayramı trafik tedbirleri, KADES ve uyuşturucuyla mücadele konuları değerlendirildiği toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında; Valiler, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve Sahil Güvenlik Komutanlarının katılımıyla normalleşme süreci, Kurban Bayramı trafik tedbirleri, KADES ve uyuşturucuyla mücadele konuları değerlendirildiği video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen bir toplantı yapıldı. Düzce’den toplantıya Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, ilgililer katıldı.

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