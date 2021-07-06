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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de sağlık turizmini geliştirmek için önemli adım

İHA

Düzce’de sağlık turizmini geliştirmek için önemli adım

Düzce Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan “Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi” kapsamında sağlık kuruluşlarında görevli yönetici ve sağlık turizmi birim çalışanlarına eğitim verildi.
Düzce Belediyesi ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan “Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi” ile sağlık turizminin geliştirilmesi ve proje hazırlama süreçleri hakkında eğitim düzenlendi. Projenin ilk aşaması olan 56 Temmuz 2021 tarihinde ilimizde bulunan sağlık kuruluşlarındaki yönetici ve sağlık turizmi birim çalışanlarına Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fuat Yalman tarafından “Sağlık Turizmi alanında Devlet destekleri ve başvuru adımları” konusunda bilgilendirme eğitimleri verildi.

İlk aşama tamamlandı
Projenin ilk aşaması olan birinci gün eğitimlerinde Sağlık Turizmi ve Çeşitliliği, Yurt Dışı Hasta ve Sigorta Kavramı, Sağlık Turizminde Aracı Kurumlar Rolü ve İşleyişi, Sağlık Turizminde Tanıtım, Sağlık Turizmi Yönetimi ve Markalaşma konularında eğitim verildi. İkinci gün eğitimlerinde ise katılımcılara Sağlık Turizmi ile ilgili Politikalar ve teşvikler, Sağlık Turizmi Yönetim Süreci, Sağlık Turizmi hukuku, Sağlık Turizminde Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Turizmi sektörüne yönelik destekler konusunda bilgiler aktarıldı.

Stratejik eylem planı hazırlanacak
Projenin 2. aşamasında ise 1213 Temmuz 2021 tarihlerinde Protokol üyeleri, Sivil Topluluk Kuruluşu temsilcileri Oda Başkanları ve Sağlık kuruluşları yöneticilerine eğitim verilecek. Teknik destek kapsamında düzenlenen eğitimler sonucunda Düzce’de sağlık turizminin mevcut durumu ile güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerin analizi ve bu konuların sistemli, gerçekçi değerlendirilmesi, çözüm önerileri ile sektörün amaçları belirlenmiş olacak. Teknik destek eğitimlerinin son aşamasında ise uzmanlar tarafından stratejik eylem planı hazırlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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