DÜ’lü öğrenciden Kick Boks şampiyonasında önemli başarı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Ekrem Ahmet Aksan, Şırnak’ta düzenlenen Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda, 86 kiloda (full contact) üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonada 60 ilden yaklaşık 500 sporcu mücadele etti. Şampiyonada önemli bir başarı kazanan Düzce Üniversitesi öğrencisi, gelecek Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için de umut verdi. Ekrem Ahmet Aksan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a verdiği cesaret ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Sporun her alanındaki milli sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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