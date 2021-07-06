Fenerbahçe akşam idmanıyla günü tamamladı

Mustafa AKIN/DÜZCE, (DHA) Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, saat 17.00'de günün ikinci idmanına çıktı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5´e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Düzce Mustafa AKIN
2021-07-06 20:23:40
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