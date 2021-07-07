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Düzce’de sel sebebiyle Zonguldak-Düzce yolu çift yönlü kapandı

İHA

Düzce’de sel sebebiyle Zonguldak-Düzce yolu çift yönlü kapandı

Düzce’de şiddetli yağmur sonrası oluşan sel sebebiyle D655 karayolunun ZonguldakDüzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış sele neden oldu. Evlerde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, D655 karayolunun ZonguldakDüzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı.

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