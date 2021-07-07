Selde mahsur kalan yaşlı kadını, AFAD ekipleri kurtardı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel sebebiyle mahsur kalan ve yürüyemeyen 85 yaşındaki yaşlı kadın, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ile 13 köyde su taşkınları gerçekleşti. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Dilaver Köyü Dere Mahallesi'nde de sel meydana geldi. Yaklaşık 15 kişinin mahsur kaldığı mahallede, AFAD ekipleri çalışma başlattı. Dilaver Köyü'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan köyün yolları da sel sebebiyle tahribata uğradı. Zor koşullarda mahalleye ulaşan ekipler, yürüyemeyen Adile Karataş'ı (85) mahsur kaldığı yerde bularak, sedyeye taşıdı. Yaşlı kadın, sel sebebiyle tahribata uğrayan yoldan iple çekilerek ambulansa alınacak.

Bölgede çalışma sürüyor.

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