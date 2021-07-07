Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (2)

MAHSUR KALAN 54 KİŞİYİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA
Düzce´nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde yolun çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Melen Çayı'nın yanındaki evlerde yaşayanları alabilmek için iş makineleriyle çalışılıyor. Mahsur kalanların yanına ulaşan görevliler, halkla görüştü. Bazı kişiler gelmek istemeyince görevliler gün içerisinde yağmur beklendiği konusunda uyarıda bulunup, vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
YAŞLI KADIN SEDYE İLE TAŞINDI
Akçakoca ilçesi Dilaver köyü Dere Mahallesi´nde de yolun çökmesi nedeniyle evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Adile Karataş, arama kurtarma ekibince sedyeyle evinden alındı. Kurtarma ekibinin ormanın içerisinde taşıyıp araca ulaştırdığı Karataş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ
2021-07-07 11:10:31
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