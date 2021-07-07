Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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54 KİŞİ İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yol çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İş makinesinin kepçesine bindirilen mahsur kalanlar yolun karşısına geçirildi. Vatandaşlar, geceyi kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçirecek.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ

2021-07-07 14:10:10



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