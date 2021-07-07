Düzce Valisi Atay: "Yaraları kısa süre içinde saracağız"

– Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkını ve sel meydana geldi. Bölgelerde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Yaraları kısa süre içinde saracağız" dedi.

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Akçakoca, Çilimli, Cumayeri ilçeleri ile 13 köyde su taşkını ve sele sebep oldu. 140 kişi mahsur kaldığı yerlerden kurtarılırken, 88 kişide tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Bazı bölgelerde yollarda çökmeler olurken, bir çok evi su bastı. Afetin başladığı andan itibaren sahada çalışmaları denetleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, Esmahanım köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yetkililerden son çalışma ile ilgili bilgiler alan Atay, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Herkes sahadaydı"

Herkese geçmiş olsun temennilerinde bulunan Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yoğun bir şekilde yağışları hissettik. Taşan derelerimiz vardı. Bazı yaya köprülerimiz dayanamadı yıkıldı. 23 tane köy yolumuz ciddi hasar gördü. Hatta 2 yolumuz bu selden dolayı kullanılamaz hale geldi. Birkaç mahallemiz ile görüşebiliyoruz fakat araç gidişi anlamında sıkıntılar var fakat çok kısa bir süre içerisinde sular biraz azalınca hemen başlayacağız. İş makinelerimiz olay yerinde. Dün akşam saatlerinden bu zamana kadar tüm ekiplerimiz sahadaydı. Arama kurtarma ekiplerimiz alt yapı ve üst yapı anlamında çalışan ekiplerimiz hepsi sahadaydı. Hepsinden Allah razı olsun. Çok ciddi anlamda emek sarf ettiler. Bütün gayemiz, bütün amacımız hiçbir vatandaşımız burnunun dahi kanamamasıdır. Bütün derdimiz buydu. Bundan başka önceliğimiz yoktu"



"Yaraları saracağız"

Tüm ekiplerin kısa süre içinde bölgelere intikal ettiğini kaydeden Atay, "Gerekli tedbirleri aldılar. Herhangi bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Sabaha kadar buralardaydık. Tüm ekiplerimiz ile sahadaydık. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Yaraları da kısa süre içerisinde saracağız. Oluşan zararları çok kısa süre içerisinde gidereceğiz. Suyu olmayan köylerimiz mevcut ama çok kısa süre içerisinde o suları vereceğiz. Elektrik için de ekiplerimiz yaklaşık 25 kişi ile sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Enerji hatları konusunda herkes gayret gösteriyor. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da büyük geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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