Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)ALMANYA´dan tatil için Düzce´ye gelen R.U. akaryakıt istasyonunda drift yapınca polis, 6 bin 700 lira ceza keserek, ehliyetine el koydu.

Almanya´dan tatil için Düzce´ye gelen R.U., önceki gün BNHX8 plakalı otomobiliyle D-655 karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi. R.U. istasyon içerisinde drift yaptı. İş yeri çalışanları ile müşterilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, R.U.´ya ulaşıp, 6 bin 700 lira ceza kesti, Almanya´dan aldığı ehliyetine ise el koydu.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-07-08 10:52:26



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