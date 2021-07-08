Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor 



Murat KÜÇÜKTugay BEKTAŞ/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'de, sağanak sonrası meydana gelen selin ardından dere yataklarında evleri olanların kent merkezine götürülmesiyle köyler bomboş kaldı. Ekipler ise çöken yolların onarılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Düzce´de önceki akşam aniden başlayan şiddetli yağış, sele neden oldu. Kent genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak, özellikle Akçakoca ilçesi Esmahanım ve Dilaver köyü, Çilimli ilçesi Kırkharman ve Cumayeri ilçesi Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köydeki evlerde önceki gün mahsur kalan 47 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Esmahanım köyünde ise dün mahsur kalan 54 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Dere yatakları yakınlarında evleri olan 88 kişi de ekiplerce alınarak, kent merkezinde kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

BOŞ KÖYLERDE YOL ONARIM ÇALIŞMASI

Bölgede devam eden sel riski nedeniyle köyler, bomboş kaldı. Ekipler de çöken köy yollarında yeniden trafiğe açılması için iş makineleriyle onarım çalışması başlattı. Ayrıca sel nedeniyle elektrik ve su hatlarının da hasar gördüğü köylerde yenileme çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tugay BEKTAŞ

2021-07-08 12:49:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.