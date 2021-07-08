Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi

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DÜZCE,(DHA) - Yeni sezona Düzce´nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk çlaışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Salonda ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basına açık yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Düzce

2021-07-08 12:58:42



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