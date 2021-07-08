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Steven Caulker: “Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum” Fenerbahçe’nin yeni transferi Caulker: “Szalai büyük fırsatlara erişebilecek bir oyuncu”

İHA

Steven Caulker: “Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum” Fenerbahçe’nin yeni transferi Caulker: “Szalai büyük fırsatlara erişebilecek bir oyuncu”

Fenerbahçe’nin yeni transferi Steven Caulker, Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ederken, Attila Szalai’nin büyük fırsatlara erişebilecek bir oyuncu olduğunu söyledi.
Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de yeni transfer İngiliz stoper Steven Caulker basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlk haftasının kendisi açısından çok güzel geçtiğini dile getiren 29 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe'ye katılmak benim açımdan oldukça kolay bir karar oldu. Başka kulüplerden de teklifler vardı. Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler vardı ama başkanla görüştükten sonra karar vermek çok kolay oldu. Azmi, isteği gördüm. Kaliteli oyuncular da bu kararı vermemde etkili oldu. Kulübün ve taraftarının büyüklüğü de çok önemliydi. 7 yıldır kazanılamayan bir şampiyonluk var. Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ben bu yolda çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Burada liderlik özelliğimi göstermek istiyorum"
Kariyerinin düşüş döneminde kendisine fırsat veren Alanyaspor'a teşekkür eden Caulker, şöyle devam etti:
"Burada liderlik özelliğimi göstermek istiyorum. Takım arkadaşlarıma bu doğrultuda yardımcı olmak istiyorum. Ben kendimi hazır hissediyorum. Benim için şu anda tek önemli şey bu formayla başarı kazanmak. Çok çalışarak, kolektif hareket edeceğiz. Hocanın vereceği kararlara saygı duyacağız ve sistem konusunda karar ona ait olacak. Karşımda hani oyuncu olursa olsun başa çıkabileceğimi düşünüyorum. Şu an kendimi hazır hissettiğimi söyleyebilirim."

“Szalai büyük fırsatlara erişebilecek bir oyuncu”
Attila Szalai'nin büyük bir hayranı olduğunu da vurgulayan Caulker, "Avrupa Şampiyonası'nda da kendisini takip ettim. Büyük bir geleceği var. Büyük fırsatlara erişebilecek bir oyuncu. Daha önce İngiltere ile bağlantılı olabilecek durumlarını duymuştum ama neyse ki bizde oynuyor. İyi ki Fenerbahçe'de. Umuyorum ki beraber oynama fırsatımız da olur. Onunla ve diğer takım arkadaşlarımızla göstereceğimiz performansla başarılara gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Azimli bir futbolcuyum"
Kariyerinin çöküş dönemini atlattıktan sonra tekrar büyük bir takımla Avrupa'da forma giyme hedefi belirlediğini anlatan tecrübeli savunmacı, "Ben azimli bir futbolcuyum. Büyük takımlarda oynama hedefim her zaman vardı. Avrupa Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterme hedefim vardı. Büyük takımda oynama isteğimi şu anda gerçekleştirdim. Şimdi şampiyonluk kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kendimi ve oyunumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir oyuncu kadrosu var. Maalesef geçen sene özellikle son maçlarda istediğini gerçekleştiremedi ve ligi kazanamadı. Buradayım ve çok heyecanlıyım. Burası benim için yeni bir rekabet ortamı. Transfer isteyen her kulübe baktım, inceledim ama şu an itibarıyla Fenerbahçe'nin hem en iyi tarihe sahip olması hem de yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım" açıklamasını yaptı.
Daha önce savunmada üçlü sistemde oynadığını ve hücuma çıkabildiği için bu sistemde oynamayı daha çok sevdiğini kaydeden Caulker, Teknik Direktör Pereira'nın isteği doğrultusunda hareket edeceklerini anlattı.
Caulker, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde dün akşam İngiltere'nin Danimarka ile oynadığı maçta yaşanan penaltı kararının doğru olup olmadığı yönünde bir soruyu ise, "Penaltı" şeklinde yanıtlayarak sözlerini tamamladı.

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