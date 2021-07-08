Balıkçı barınağı moloz yığınına döndü

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçı barınağı, derelerin taşması sebebiyle ağaç parçaları ve moloz yığınlarıyla doldu.

Dün Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akçakoca ilçesinde de kuvvetli yağış sebebiyle derelerin taşması ve sele dönüşmesiyle birlikte Karadeniz'e gelen ağaç ve moloz parçaları balıkçı barınağının içini doldurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.