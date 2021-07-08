Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci idmanda yer aldı



Mustafa AKIN/DÜZCE, (DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerindeki günün ilk idmanını salonda yapan sarı-lacivertliler, akşam sahada çalıştı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman yapıldı.

Fenerbahçe'de milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan da idmanda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler

-İrfan Can Kahveci ile Ozan Tufan detayları

-Genel görüntüler

DHA-Genel Türkiye-Düzce Mustafa AKIN

2021-07-08 18:53:39



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