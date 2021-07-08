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TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı Düzce’de yapıldı

İHA

TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı Düzce’de yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde düzenlenen “TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi Tanıtım Toplantısı TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu’nun sunumuyla, Teknopark Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Tuncay Şahin Düzce’den 140 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, “Ticaret Bakanlığımızın desteği ile kurulmuş bulunan Şikago TOBB Ticaret Merkezi’nin ihracat yapan veya yapmak isteyen üyelerimiz ve özellikle ABD hedef bir pazar olarak gören üyelerimiz için en önemli destek merkezi olduğunu belirtmek istiyorum. Ülkemiz ekonomisinin ancak ihracatımızı geliştirerek ve bunu ileri teknolojiye sahip ürünlerin payını artırarak yapabiliriz. Yönetim kurulumuzun 2018’de göreve geldiği zaman aldığı en önemli kararlardan birisi de ihracat payımızın arttırılmasına katkı sağlanması ve üyelerimizin ihracat yapmalarının teşvik edilmesidir. Özellikle küçük KOBİ’lerimiz için mikro ihracat konusunda farkındalık kazanmaları için çalışmalar başlattık” dedi.

“Düzce’ye Gümrük Müdürlüğü şart”
Şahin, Düzce’nin Gümrük Müdürlüğünü hak ettiğini belirterek “Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim husus ise şudur. Düzce’nin resmi rakamlar ile 2020 yılı sonu itibari ile 321 milyon dolar olan ihracat yaptı. Düzce’de üretim yaptığı halde kanuni merkezleri il dışında bulunan şube statülü firmalar dikkate alındığında bu rakam 1 milyar 650 milyon dolara ulaşıyor. Düzce’den 140 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Bu çok önemli bir rakamdır. Bu yüzden biz Düzce’nin bir Gümrük Müdürlüğünü hak ettiğini düşündük ve bunun için çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız şu anda yer tahsisini bekleme aşamasına kadar geldi ve yakın tarihte Gümrük Müdürlüğümüz faaliyete geçmek üzere olduğunu belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu.

“2020 yılı sonu itibari ile ABD ile dış ticaret hacmimiz 18,5 milyar dolardır” diyen Şahin konuşmasına şöyle devam etti; “Ülkemizin ABD ile aramızdaki dış ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırma hedefine ulaşabilmesi için Şikago TOBB Ticaret Merkezi çok önemli bir misyon üstlenmiş bulunmaktadır. Böyle bir merkezin Şikago’da kurulmuş olması çok önemli stratejik bir karardır. Çünkü Şikago ABD imalat sanayinin en önemli merkezlerinden biridir. Artık Türk firmalarının Şikago’da kapısını çalıp gerekli gördükleri her türlü taleplerine karşılık bulabilecekleri bir merkezimiz var. ABD’de tek başına faaliyette bulunamayacak olan ihracatçılarımız, ofis, depo, sergi salonu gibi altyapılara ulaşabilme ve ABD’de dikkat etmesi gereken hukuki süreçler, yerine getirmeleri gereken bürokratik işlemler gibi konularda danışmanlık alabilme imkanına kavuşacaklar. Bu destekleri başlangıçta verilen destekler gibi değerlendirmeyin. Tedarik zinciri ve yeni satış kanalları oluşturulması süreçlerinde de Şikago TOBB Ticaret Merkezi’nin destekleri devam etmektedir. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na Şikago TOBB Ticaret Merkezi’nin kurulması gibi çok değerli bir hizmeti ülkemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisi ile her alanda rahatça işbirliği yapıyor ve her ihtiyacımız olduğunda değerli desteğini yanımızda hissediyoruz. Başkanımızın desteğinin Düzce’yi çok daha fazla ileri seviyelere taşıma azmimize güç kattığını özellikle belirtmek istiyorum. Odamızın etkinliklerinde siz değerli üyelerimizi daha fazla aramızda görmeyi temenni ediyor, katılım yapan üyelerimize teşekkür ediyorum.“

“19 firma faaliyetlerine başladı”
Şu ana kadar 19 firmanın TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nde faaliyetlerine başladığını söyleyen TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu’da konuşmasında, Türkiye Ticaret Merkezi’nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu belirterek, Türk şirketleri için danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu belirtti.
TOBB tarafından ABD’de faaliyet göstermek üzere ülkenin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden Şikago’da ilk TTM kurulduğunu aktaran Ciritoğlu, “TOBB TTM Şikago’nun tedarik zinciri oluşturulması ve çeşitlendirilmesi, yeni satış kanallarının oluşturulması, ortak girişim ve teknolojik ortaklıkların oluşturulması ve doğrudan yatırımlar gibi 4 ana stratejik hedefi bulunuyor. Türk profesyonellerden oluşan yönetim kadrosu ile Türkiye şirketlerine tek durak ofis vizyonuyla hizmet vermeye başlanmıştır. Merkezimiz, belirlenen sektörlerdeki Türk şirketlerine satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hizmetler alanında hizmet verecek, Türkiye ürünlerinin ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını kolaylaştıracak her türlü hizmet sunulacak” ifadelerini kullandı.
Toplantının son bölümünde, Noyan Ciritoğlu katılımcıların sorularını yanıtladı. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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