Düzceli Validen Koloğlu’na ziyaret

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu ziyaret etti.

Düzceli Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, memleketinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’na ziyarette bulundu. Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz’in bulunduğu ziyarette ilçede yapılan çalışmalar konuşuldu.

Başkan Koloğlu “Düzce'mizin değerli isimlerinden, Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu'nun nazik ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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