Gaziantep FK, İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak

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Mustafa AKIN / DÜZCE, (DHA) Gaziantep FK, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig ekibi Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig takımlarından İstanbulspor ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek. Bolu Karaçayır Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Düzce Mustafa AKIN

2021-07-09 09:43:39



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