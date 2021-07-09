Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı 

Mustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Düzce´nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5´e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda yer almaları sebebiyle izinli olan Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia idmanda yer almadı. Hafif ağrıları bulunan Dirar ise çalışmalarını bireysel sürdürdü.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
-Ozan ve İrfan Can detayları
-Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Düzce Mustafa AKIN
2021-07-09 10:57:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.