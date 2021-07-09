Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı 



Mustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Düzce´nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5´e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda yer almaları sebebiyle izinli olan Attila Szalai, Zanka ve Enner Valencia idmanda yer almadı. Hafif ağrıları bulunan Dirar ise çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler

-Ozan ve İrfan Can detayları

-Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Düzce Mustafa AKIN

2021-07-09 10:57:23



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