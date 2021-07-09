Düzce’de selin izleri siliniyor Vatandaşlar traktörle çamur taşıyor

– Düzce’de etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınına sebep oldu. Afetin yaşandığı bölgelerde selin izleri silinmeye başlanırken, Düzce’ye bağlı Kabalak köyünde de köylüler el birliği ile temizlik çalışması başlattı.

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ile beraber derelerin taşması sonucu sel meydana geldi. 5 ilçe, 25 köy ve 19 mahallede taşkınlar sebebiyle maddi hasar oluştu. Selin izlerinin silinmesi için ilgili kurumlar tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, Düzce’nin Kabalak köyünde de köylüler çalışma başlattı. Köy meydanı ile onlarca ev ve iş yeri sel sularının getirdiği çamur ve moloz yığınlarından temizleniyor. Traktörleri ile temizlik çalışmasına katılan vatandaşlar, imece usulü ile evlerde ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı. Çamur ve moloz kaldırma çalışmalarının yapıldığı köyde bir yandan da hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.

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