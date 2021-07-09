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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meclis BELTUR’un sermayesi yükseltti

İHA

Meclis BELTUR’un sermayesi yükseltti

Düzce Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Temmuz ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 15 madde görüşülerek karara bağlandı.
Düzce Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Temmuz ayı ikincisi toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılan toplantının birinci oturumunda komisyonlara havale edilen 15 gündem maddesi görüşüldü.
Yeterli sayının bulunmasının ardından Başkan Vekili Sancaklı, bir önceki meclis toplantısına ait meclis tutanak özetini oylamaya sundu. Ardından geçilen ikinci oturumun ilk gündem maddesi olan Düzce Beltur Turizm San. Ve Tic. A.Ş.’nin 500 bin TL olan sermayesinin 9,5 milyon TL’si nakit, 10 milyon TL’si ise gayrimenkul olarak 20 milyon TL’ye çıkarılması oy çokluğu ile kabul edildi.
İmar Komisyonuna havale edilen diğer gündem maddeleri ise meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

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