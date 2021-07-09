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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık neferleri mezuniyet gururu yaşadı

İHA

Sağlık neferleri mezuniyet gururu yaşadı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Salgının gölgesinde geçirilen bir dönemin ardından 20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Selma Özer, 4 yıllık eğitim hayatlarını sonlandırmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirterek, sosyal hizmete dair edindikleri bilgi, beceri ve değerler ile birer ‘’sosyal çalışmacı’’ olarak mezun olduklarını ifade etti. Mezuniyetin bir veda olduğu kadar yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Özer, kendilerine sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini temel almayı öğreten akademisyenlerimize teşekkür etti.
Programda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm 1. Büşra Demir ise yaptığı konuşmada, üniversite eğitiminde kendilerine; bilgi, beceri ve deneyimlerini aktaran akademisyenlere teşekkür etti. Kendi ailesine ve misafir ailelere de teşekkür eden Büşra Demir, mezun arkadaşlarına başarı dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı.

“İyi meslek yoktur, iyi insan vardır”
Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Düzce Üniversitesi’nin 202021 Akademik Dönemi’nde Hemşirelik Bölümü’nün 21. dönem mezunlarını verirken, Sosyal Hizmetler Bölümü’nün ise 12. dönem mezunlarını verdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin, öğrencilere her türlü bilgi ve beceriyi aktardığını vurgulayan Prof. Dr. Demir, “Eğitim, öğretim süreci hayat boyu sürer. Eğitiminize devam etmeniz sizin içiniz yararlı olacaktır. Sizi eğiten hocalarınızın iyi yönlerini alın ve hayatınıza rehber edinin. İyi meslek yoktur, iyi insan vardır. İyi insanlar olursanız hem siz kazanırsınız, hem diğerleri kazanır” dedi.

“Salgının gölgesinde geçirilen bir dönem”
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, salgının gölgesinde geçirilen bir dönem sonunda, herkesin mutluluk ve gurur duyacağı bir vesile için bir araya geldiğini ifade etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde, öğrencilerin, yaşamının bir sürecini Düzce Üniversitesi çatısı altında geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite öğrencisi olmanın tadını ve hazzını kısa bir süre yaşayabildiklerini; ancak yine de asla unutamayacakları hatıralar biriktirdiklerini katılımcılarla paylaştı.
Mezun olan öğrencilere ve ailelerine seslenen Rektör Çakar, “Sevgili gençler, bugün mezun olurken, sevinç, hüzün, heyecan duygularını birlikte yaşadığınızı biliyoruz. Toplumsal duyarlılığı yüksek, nefsine sahip bireyler olarak yetişmeniz için sizleri yönlendirdik ve çok farklı alanlarda elde ettiğiniz başarılarınız ile gururlandık.
Değerli aileler, evlatlarınız zorlu ve fedakarlık isteyen bir eğitim süreci geçirdi. Gençlerimize karşı büyük bir sevgi ve güven ile onlar için en iyisini yapmaya gayret ettik. Eğitimleri ve gelişimleri için devletimizin ve bizlerin sağlamaya çalıştığı her olanağın hakkını vereceklerine, henüz çok genç bir Üniversite olmasına rağmen, sağlık alanında uluslararası dünya sıralamalarında ilk 600 içerisinde yer alan Üniversitemizin; dinamik ve girişimci imajını, değer üretme vizyonunu, meslekleri ile birlikte gururla yansıtacaklarına inanıyorum. Allah bizlere ve sizlere evlatlarımızın nice başarılarını görmeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi.
Mezun öğrencilerden; ahlak, vicdan, sağ duyu ve irade sahibi bireyler olarak kamu yararını gözetmelerini isteyen Prof. Çakar, Düzce Üniversitesi’nin girişimci, yenilikçi ve dinamik bir Üniversite olmasının, mezun öğrenciler için bir avantaj oluşturacağına inandığını dile getirdi.

“Akıl ve vicdan yolundan ayrılmayın!”
Mezun öğrencilere akıl ve vicdan yolundan ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Ülkemize ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yaşamınızı sürdürmenizi diliyorum. Sizlerde saygıyla anılan bir hatıra bırakmış olmamız dileğiyle, bundan sonraki yaşamınızda ‘Değer Üreten’ üniversitemizi gururla temsil edeceğinize inanıyor, başarılar temenni ediyorum. Milletine ve devletine sonsuz bir sadakatle bağlı olan tüm mezunlarımıza haklarımız helal olsun. Allah yardımcınız olsun. Sağlıkla kalın, yolunuz aydınlık olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Selma Özer, Fakülte ikincisi Büşra Demir ve Fakülte üçüncüsü Feyza Karanfil’e plaketleri takdim edildi. Daha sonra Hemşirelik Bölümü birincisi Büşra Demir, bölüm ikincisi Rümeysa Topal ve bölüm üçüncüsü Edanur Kızıl ile Sosyal Hizmet Bölümü birincisi Selma Özer, bölüm ikincisi Feyza Karanfil, bölüm üçüncüsü Sabriye Nur Yazıcı’ya ve bölümlerdeki öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.
Mezunlar tarafından Hemşirelik Andı ve Sosyal Hizmet Andı’nın okunmasıyla devam eden mezuniyet töreninin en heyecanlı final anında, keplerini coşkuyla havaya fırlatan öğrenciler, mezun olmanın ve meslek hayatlarına adım atmanın gururunu aileleriyle birlikte yaşadı.

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