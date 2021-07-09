Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarılacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Saat 17.00’de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarılacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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