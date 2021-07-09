Fenerbahçe akşam idmanında çabukluk ve taktik üzerinde durdu

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Mustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) - Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarında günü akşam yaptığı antrenmanla noktaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce´nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdüren Fenerbahçe, sabahki antrenmanın ardından çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti. Saat 17.00´de ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sonrasında çabukluk ve koordinasyon çalışmalarına geçildi. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.DHA-Genel Türkiye-Düzce Mustafa AKIN

2021-07-09 21:24:55



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