Fenerbahçe akşam idmanında çabukluk ve taktik üzerinde durdu

Mustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) - Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarında günü akşam yaptığı antrenmanla noktaladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce´nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdüren Fenerbahçe, sabahki antrenmanın ardından çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti. Saat 17.00´de ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sonrasında çabukluk ve koordinasyon çalışmalarına geçildi. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.DHA-Genel Türkiye-Düzce Mustafa AKIN
2021-07-09 21:24:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.