Su taşkını yaşanan bölgede Kızılay vatandaşlara destek oluyor

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–Kızılay Düzce Şubesi ile Kızılay Batı Karadeniz Lojistik merkezi Düzce’de 67 Temmuz tarihlerinde yaşanan su taşkını nedeniyle zarar gören vatandaşların yardımına devam ediyor.

Su taşkının yaşanan bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Kızılay ekipleri Mısırlık, Dilaver, Davutağa, Esmahanım, Uğurlu, Yazlık, Kurukavak köylerinde su taşkınından etkilenen vatandaşlara gıda, giyim, kavurma et ve içme suyu dağıtımlarını sürdürüyor. İkram araçları ile de hem selzede vatandaşlara hem de sel bölgesinde görev yapan personellere ikramları aralıksız olarak devam ediyor.

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