Konfeksiyonda etek, gıdada patates zirveyi gördü

– Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran yanın zam şampiyonu konfeksiyonda etek, gıdada ise patates zam fiyatı en çok artan ürün oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, tüketici fiyatları endeksi ve yurtiçi üretici fiyatları endeksi 2021 Haziran ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Haziran ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 2.53 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 1.94 olarak artış gerçekleşti.
Bölgede fiyatı en çok artan madde yüzde 24.09 ile Etek olurken, Patates yüzde 18.06, Erkek ceketi yüzde 14.16, şehirlerarası ulaşım yüzde 13.59 ve kadın için eşofman yüzde 13.39 artış gösterdi.
Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 22.96 ile Sarımsak olurken onu yüzde 15.89 düşüş ile patlıcan, yüzde 13.12 salatalık, yüzde 12.86 domates ve yüzde 12.54 kabak takip etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.