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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den Topuk Yaylası'nda neşeli antrenman

İHA

Fenerbahçe'den Topuk Yaylası'nda neşeli antrenman

Fenerbahçe, 20212022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen idman neşeli görüntülere sahne oldu. İdmanın genelinde ayak tenisi oynayan futbolcuların birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.
Ağrıları bulunan Nabil Dirar çalışmalarını bireysel sürdürürken, Altay Bayındır düz koşu yaptı. Takımla antrenmana katılan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci, antrenmanın sonunda eksiklerini gidermek adına özel çalışma gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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