Dijital bağımlılığa dikkat Korona sürecinde çocuklarda obezite arttı Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: “Akranları ile zaman geçirmeliler”

– Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Covid19 pandemi sürecinde çocuklarda artmaya başlayan obezite ve dijital bağımlılıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

Dijital bağımlılığın çocuklarda fiziksel ve ruhsal problemlere neden olabildiğine dikkat çeken Kaya, çocukların akranları ile vakit geçirmesini ve fiziksel aktivitelerde bulunmasını tavsiye etti. Çocukların pandemi nedeniyle fazla hareket edemediklerini belirten Kaya, "Çocuklar yaratılış icabı çok hareket etmeyi severler, oyun oynamayı severler, konuşmayı, zıplamayı severler. Çocukların eklemlerinin sağlıklı olması için kemik yapısının tendon yapısının, kas yapısının sağlıklı olması için, sağlıklı büyüyebilmeleri için aslında hareket etmeleri gerekiyor. Buna uygun oyun oynamak isterler, gezmek isterler, koşmak isterler. Fakat yaklaşık 1,1.5 senedir pandemi nedeniyle bu çok sağlanmadı, okullar pek fazla açılmadı” dedi.



“Dijital bağımlılık arttı”

Bu dönemde çocuklarda bilgisayar ve telefon bağımlılığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, “Çocuklar sosyalleşemediler ve bu süreçte çocuklar bilgisayar başında, telefon başında biraz dijital bağımlısı hale geldiler. Bu çocukların gelişimini etkilemeye başladı, çocuklarda da obezite görülmeye başladı” diye konuştu. Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, çocuklar için dikkat çağrısı yaparak “Çocuklarda görülmesi çok nadir bir durumdu. Çocukların gelişimi zorlanmaya başladı. Çocukların da pandemi sürecine dikkat etmesi gerekiyor. Birbirleriyle sosyal mesafeyi korumaları gerekir. Fiziksel aktivitelerini arttırmaları gerekir” tavsiyesinde bulundu.



“Akranları ile vakit geçirmeleri gerekir”

Dijital bağımlılığın fiziksel ve ruhsal gelişimine de zarar verdiğine değinen Kaya “ Çocuk eğitimi çok farklı bir şeydir. Çocuklar sosyal olarak gelişimlerini tamamlaması gerekiyor akranları ile zaman geçirmek zorundalar. Bunu bilgisayar başında yapmaya başladıklarında hem fiziksel, hem ruhsal olarak gelişimlerinde ciddi problemlere neden olabiliyor” diye konuştu.

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