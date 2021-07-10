Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti (2)

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KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi. Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2021-07-10 22:53:12



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