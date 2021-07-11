Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'de düğün konvoyunun önüne geçmek isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Körpeçler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki düğün konvoyundaki otomobil, konvoyun önüne geçmek istedi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrulmaya başladı. Savrulan otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza anı ise konvoyda bulunan diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.