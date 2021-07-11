2 kardeşi vuran düğün magandası eski muhtar tutuklandı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Yığılca ilçesinde, düğünde havaya ateş edip bir kardeşin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan eski muhtar Nail Ergül, tutuklandı.

Tuğrul köyünde dün yapılan bir düğünde rastgele havaya ateş eden Çamlı köyü eski muhtarı Nail Ergül'ün silahından çıkan mermiler, düğündeki misafirlerden Ali Rıza Sarıoğlu ve kardeşi Ersan Sarıoğlu'na isabet etti. Olayda Ali Rıza Sarıoğlu hayatını kaybetti, kardeşi Ersan Sarıoğlu ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde, jandarma tarafından gözaltına alınan Nail Ergül, bugün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Nail Ergül, Düzce F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ

2021-07-11 17:52:43



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