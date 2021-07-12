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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce minibüse çarptı sonra ters döndü

İHA

Önce minibüse çarptı sonra ters döndü

– Düzce’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki minibüse çarpmasının ardından ters dönerek durdu. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza Düzce D100 Karayolu Öztürkler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu istikametine seyir halinde olan 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki minibüse çarpmasının ardından ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri takla atan otomobil içerisindeki sürücüye olay yerinde ayakta tedavi etti. Kaza sebebi ile D100 Karayolu Bolu istikametine kısa süreli tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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