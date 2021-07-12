Başkan Özlü “Dev proje uluslararası cazibe merkezi olacak”

– 65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün startını verdiği İzmir Teknoloji Üssü’nün yerli ve milli teknoloji alanındaki hedeflere büyük katkı sunacağını söyledi.

65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bakanlığı döneminde startı verilen ve uluslararası cazibe merkezi haline gelecek olan İzmir Teknoloji Üssü Cumhurbaşkanının onayı ile 10 Temmuz 2021’de yeni bir aşamaya geçti.

Başkan Özlü, İzmir Teknoloji Üssünün dev bir proje olduğunu belirterek “Bakanlık dönemimde bütün çalışmalarımın odağında yer alan ‘Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye’ hedefimizin önemli halkalarından biri de İzmir Teknoloji Üssü projesiydi. Yoğun mesai harcadığım, startını verdiğim, 12 Haziran 2018’de Başbakanımız Binali Yıldırım’la birlikte protokolünü imzaladığımız İzmir Teknoloji Üssü’nün; Cumhurbaşkanımızın onayı ile 10 Temmuz 2021’de yeni bir aşamaya geçmesinden memnuniyet duydum. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. İzmir Teknoloji Üssü Projemizin; İzmir’in potansiyelini, gücünü ve imkanlarını bütünleştiren, dev bir proje olacağına hep inandım. Bu proje için ekip arkadaşlarımla birlikte çok ciddi fizibilite çalışmaları yaptık. İzmir Teknoloji Üssü’nü planlarken; tüm paydaşların görüşlerini ve önerilerini aldık. İzmir Teknoloji Üssü’nün; ülkemizin topyekun teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına hizmet edeceğine eminim” dedi.



“50 binden fazla istihdam”

Başkan Özlü, Teknoloji Üssü’nde toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstereceğini işaret ederek “İzmir Teknoloji Üssü, Urla’da yaklaşık 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edilecek ve uçtan uca her şeyin yer aldığı bir ekosistem olacak. Bu ekosistemde; global büyük yatırımcılar, lider Türk şirketleri, büyük ve orta ölçekli firmalarımız, laboratuvarlar, prototip atölyeleri ve sosyal donatılar yer alacak. İzmir Teknoloji Üssü’müz; sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacak. Teknoloji Üssü’nde; toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesini, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 50 binden fazla istihdam sağlanmasını, 1520 milyar TL GSYİH oluşturulmasını planladık. Yerli ve milli teknoloji alanındaki hedeflerimize büyük katkı sunacağına inandığım İzmir Teknoloji Üssü’nün, ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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