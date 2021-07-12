Düzce Belediyesi bayram öncesinde çocukları sevindiriyor

Düzce Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il genelinde dar gelirli ailelerin çocuklarını tepeden tırnağa giydirerek bayram hediyesi veriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 850 çocuğu yeni bayramlıklarıyla buluşturarak gönül belediyeciliği adına en güzel örneklerden birini sergiliyor.

Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, 56 Mahalle genelinde gerçekleştirdiği sosyal inceleme sonucu belirlenen ve kayıt altına alınan dar gelirli ailelerin çocuklarının mutlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarına başladı.

Minik yüzlerde küçük de olsa bir tebessüm bırakmak için hazırlıklarını tamamlayan müdürlük ekipleri, hayırseverlerinde 500 çift ayakkabı ile destek verdiği çalışmayla, 56 mahalle genelinde toplam 850 çocuğu Bahçeşehir 3. Bölgede bulunan binasında misafir ederek yeni bayramlıklarıyla buluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde bayramlıkların dağıtımının yapıldığı bölgeyi ziyaret eden Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, miniklerin bayramlık seçmesine yardımcı olarak onların sevinçlerine ortak oldu. Hazırlanan bayramlıkların arefe gününe kadar dağıtımının tamamlanması planlanıyor.

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