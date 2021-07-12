Luiz Gustavo: “Şampiyon olmak zorundayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Luiz Gustavo: “Şampiyon olmak zorundayız”

İHA

Luiz Gustavo: “Şampiyon olmak zorundayız”

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, "Şimdiye kadar sezon öncesi hazırlık dönemimiz çok iyi gidiyor. Herkes çok konsantre ve motive olmuş durumda. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şampiyon olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, takımının yeni sezon kamp çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalışmaların çok iyi gittiğini ve sorumluluklarının farkında olduklarını söyleyen Gustavo, şampiyon olmak için sahada birlikte hareket eden bir takım olmaları gerektiğini söyledi.

“Geçen sene düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz”
Teknik Direktör Vitor Pereira ile yeni bir felsefe geldiğini söyleyen Gustavo, "Kampın çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Geçen sene düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni hocamızla yeni bir felsefe. Herkes gerçekten çok konsantre. Herkes öğrenmek ve hocamızın isteklerini yapmak için çok istekli” dedi.

“Sorumluluklarını bilen takım olmalıyız”
Tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Gustavo, "Buradaki 3'üncü sezonum. Ben buraya geldiğim ilk andan beri tek hedefle geldim. O da şampiyon olmak. Bu sezon da benim için farklı olmayacak. Oyuncular olarak sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerekiyor. Daha iyi olmalıyız, kolektif olmalıyız, sorumluluklarını bilen bir takım olmalıyız. Çünkü her şeyde önce kulüp gelir" şeklinde konuştu.

“Hocamızın yeni bir sistemi var”
Pereira’nın oynatmak istediği sisteme inandıklarını kaydeden Gustavo, “Antrenörün hangi dili konuştuğundan çok, ne anlatmak istediklerini çok iyi anlamak önemli. Kendisi zaten İngilizce konuşuyor bütün oyuncularla. Hocamızın yeni bir sistemi var. Bütün antrenmanlarda bize bu oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de bize oynatmak istediği sisteme inanıyoruz. Önemli olan sahada bunun karşılığını verebilmek. Eğer bunu yapabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Geçen sezon çok gol yedik”
Geçen sezon şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol yediklerini söyleyen Gustavo, "Geçmiş hakkında konuşmak zordur. Bizim şimdi yapmamız gereken mevcut zamana odaklanmak. Ama geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa o da şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol yemiştik. Bizim düzeltmemiz gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum. Bunu düzelttiğimiz zaman fark oluşturacaktır. Geçen yılı bir maçla özetleyemem, geçen sezonun birçok kırılma anı var. Hocamız geçen sezonu en iyi şekilde analiz edecektir ki aynı hataları tekrar yapmayalım. Geçen sezon çok fazla gelen ve giden oyuncular oldu. İstediğimiz seviyede birlikteliği sağlamış ve kolektif bir takım haline gelemedik. Tabi ki buraya gelen her futbolcu çok iyi insan. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu sene düzeltmek istediğimiz konulardan birisi de bu” dedi.

“Futbolun güzelliği taraftar”
Taraftarların pozitif etkisinin olacağını belirten Gustavo, “Futbolun güzelliği taraftarların bize yaşatmış olduğu duygular. Ben de futbolu bu yüzden seviyorum. Tribünde taraftarların olmasının pozitif yönü olacaktır. Bizi daha iyiye götüren baskı unsuru olacaktır” şeklinde konuştu.

“Son güne kadar futbol oynamak istiyorum”
Son güne kadar mücadele ederek futbol oynamak istediğini belirten Gustavo, "Mesleğimi yaparken her gün son günüm gibi bakıyorum. İşime aşık bir insanım. Hayatta elde ettiğim her şeyi futbola borçluyum. Futbola duyduğum aşkın yanında minnettarlık da duyuyorum. Dolayısıyla kendime çok iyi bakmaya çalışıyorum. Kaç yaşına kadar oynayabilirim emin değilim ama son güne kadar mücadele edip futbol oynamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

“Herkes çok konsantre”
Kampın iyi geçtiğini aktaran Gustavo, "Şimdiye kadar sezon öncesi hazırlık dönemimiz çok iyi gidiyor. Herkes çok konsantre ve motive olmuş durumda. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şampiyon olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ama bunu göstermemiz gerekiyor. Sahada çok çalışmamız, birbirimiz için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Eğer biz sahada birlikte hareket edebilirsek şampiyon olabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen yıldız oyuncu, "Ne kadar çok zorlukla karşılaşırsam benim için o kadar iyidir. Çünkü hayatta öğrenmek için zaman zaman zor ya da alışık olduğunuzun dışında farklı zamanlardan geçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu durum da benim için farklı olmadı. O zaman da karara saygı duydum ama çalışmayı hiç bırakmadım. Her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, “Elimizden kaçan şampiyonluğu seneye yakalarız”
YEREL HABERLER ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, “Elimizden kaçan ...
Düzce Belediyesi bayram öncesinde çocukları sevindiriyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi bayram öncesinde çocukları ...
Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Okçular hedefi tutturdu
YEREL HABERLER Okçular hedefi tutturdu
Nakledilen ağaçlar yeşillenmeye başladı
YEREL HABERLER Nakledilen ağaçlar yeşillenmeye başladı
Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir ...
Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir
YEREL HABERLER Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir
Sanem öğretmen okulunda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sanem öğretmen okulunda düzenlenen törenle son ...
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
YEREL HABERLER Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti ...
Başkan Özlü “Dev proje uluslararası cazibe merkezi olacak”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Dev proje uluslararası cazibe merkezi ...
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti 
YEREL HABERLER Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti 
Önce minibüse çarptı sonra ters döndü
YEREL HABERLER Önce minibüse çarptı sonra ters döndü
İl Müdürleri toplantıda bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Müdürleri toplantıda bir araya geldi
Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi ...
Düğün magandası eski muhtar tutuklandı
YEREL HABERLER Düğün magandası eski muhtar tutuklandı
Vitor Pereira’dan antrenman sahasına dokunuş Taraftarlar, Pereira’ya yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Vitor Pereira’dan antrenman sahasına ...
Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi 
YEREL HABERLER Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi 
2 kardeşi vuran düğün magandası eski muhtar tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kardeşi vuran düğün magandası eski muhtar ...
Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda antrenmanlarını sürdürüyor Genç oyuncular kamptan ayrıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda antrenmanlarını ...
Ali Koç, Topuk Yaylası’ndan ayrıldı
YEREL HABERLER Ali Koç, Topuk Yaylası’ndan ayrıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası'na geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası'na geldi
Parçalanan minibüsten sağ çıktı
YEREL HABERLER Parçalanan minibüsten sağ çıktı
Düzce TEML Mezunları Derneği ilk ziyaretini meslek lisesine yaptı
YEREL HABERLER Düzce TEML Mezunları Derneği ilk ziyaretini meslek ...