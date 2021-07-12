Sigara içilmesine izin verilmeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara içilmesine izin verilmeyecek

İHA

Sigara içilmesine izin verilmeyecek

Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin açık alanlarında; sigara içmeyenlerin korunması ve tütün kullananların da bırakmasının teşvik edilmesi amacıyla dumansız hava sahası alanları belirlendi.
Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı Poliklinik Binası, Erişkin Acil ve Çocuk Acil bina girişlerine dumansız hava sahası şeritleri çizildi. Böylece Hastanede; Hasta ve hasta yakınlarının yoğun olduğu bina giriş kapılarına mevzuatta ön görülen mesafede sigara tüketilmesine izin verilmeyecek. Uygulama ile hastaların ve sigara içmeyen vatandaşların hastaneyi çevreleyen sigarasız alanla dumandan rahatsız olmaması amaçlanıyor.
Dumansız hava sahası alanı ile önceliğin kişilerin sağlık hakkını korumak olduğunu anımsatan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, “Tütün kullanımı önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin başında gelmektedir. Bu çerçevede hastanemizde belirlediğimiz ‘Dumansız Hava Sahaları’ alanı çizgileri ile hastalara, ziyaretçilere ve çalışanlarımıza tütün kullanımının bir sağlık riski olduğunu ve bu sebeple hastane yerleşkesinde belli alanlar dışında kullanımına izin verilmeyeceği mesajını net bir şekilde vermek istedik. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir nesil demektir. Bu vesileyle belirtmek isterim ki sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı’nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattından yardım alabilir. Yine Hastanemiz Aile Hekimliği bünyesinde yer alan Sigara Bırakma Polikliniği’nde de sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımıza gerekli tüm desteği vermeye hazırız. Sağlıklı günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Belediyesinden 50 yıllık yatırım
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden 50 yıllık yatırım
Düzce Üniversitesi şampiyonların yuvası
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi şampiyonların yuvası
Luiz Gustavo: “Şampiyon olmak zorundayız”
YEREL HABERLER Luiz Gustavo: “Şampiyon olmak zorundayız”
ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, “Elimizden kaçan şampiyonluğu seneye yakalarız”
YEREL HABERLER ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, “Elimizden kaçan ...
Düzce Belediyesi bayram öncesinde çocukları sevindiriyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi bayram öncesinde çocukları ...
Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Okçular hedefi tutturdu
YEREL HABERLER Okçular hedefi tutturdu
Nakledilen ağaçlar yeşillenmeye başladı
YEREL HABERLER Nakledilen ağaçlar yeşillenmeye başladı
Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir ...
Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir
YEREL HABERLER Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir
Sanem öğretmen okulunda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sanem öğretmen okulunda düzenlenen törenle son ...
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
YEREL HABERLER Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti ...
Başkan Özlü “Dev proje uluslararası cazibe merkezi olacak”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Dev proje uluslararası cazibe merkezi ...
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti 
YEREL HABERLER Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti 
Önce minibüse çarptı sonra ters döndü
YEREL HABERLER Önce minibüse çarptı sonra ters döndü
İl Müdürleri toplantıda bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Müdürleri toplantıda bir araya geldi
Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi ...
Düğün magandası eski muhtar tutuklandı
YEREL HABERLER Düğün magandası eski muhtar tutuklandı
Vitor Pereira’dan antrenman sahasına dokunuş Taraftarlar, Pereira’ya yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Vitor Pereira’dan antrenman sahasına ...
Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi 
YEREL HABERLER Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi 
2 kardeşi vuran düğün magandası eski muhtar tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kardeşi vuran düğün magandası eski muhtar ...
Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda antrenmanlarını sürdürüyor Genç oyuncular kamptan ayrıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda antrenmanlarını ...
Ali Koç, Topuk Yaylası’ndan ayrıldı
YEREL HABERLER Ali Koç, Topuk Yaylası’ndan ayrıldı