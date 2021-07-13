Du¨zce teknoloji yatırımında atagˆa gec¸ti

Düzce’de Pandemi dönemiyle birlikte ekonomi alanında teknolojik yatırımlar ve eticaret ağı gelişmeye başladı.

Serbay Interactive ‘eticaret dostu platformu’ direktörü Görkem Özdemir, geleceğinin ekonomisinin teknoloji yoğun iş dünyasında olduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye’nin önde gelen eticaret firmalarının yatırım için Düzce’yi tercih ettiklerini belirterek, “eticaret ile birlikte ekonomi potansiyelleri de artmaya başladı” dedi.

Korona virüsün salgın etkisi nedeniyle emek yoğun üretim sistemlerinin yerini teknoloji yoğun sistemlere bırakmaya başladığına dikkat çeken Özdemir iş dünyasının ve yeni neslin ticaret ilişkilerini de buna göre entegre ettiğini ifade etti. Teknik becerilerin geleceğin iş dünyasının alt yapısını oluşturduğuna değinen Özdemir bu konuda şu görüşlere yer verdi: “İnsanlık tarihi boyunca üretilen veriyi bir yıldan daha az sürede üretmeye başladık. İnsanbilgisayar birlikteliği de mikro düzeyde bir sosyoteknik sistem ve bu sistemin efektif bir biçimde çalışabilmesine bağlı sorumlu meslekler ortaya çıkardı. Bunların başında da eticaret gelmektedir. Geleceğin teknoloji yoğun iş dünyasına ilişkin çok sayıda gri alan ve bilinmezlik var. Bu bilinmezliklerin bizi en çok tedirgin eden yanlarından biri de bu dünyaya adapte olabilme kapasitemiz. Dünyanın yeni üretim ve pazarlama sistemine uyum göstermemiz gerekiyor. Düzce sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ekonomik değerlerini yeni sistem üzerinden daha verimli ve etkin kullanabilir.”

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