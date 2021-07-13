DÜ yüzme havuzu açıldı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen yarı olimpik yüzme havuzu Covid19 salgını önlemleri kapsamında, 13 Temmuz 2021 tarihinden itibaren havuz özlemi çekenlerin kullanımına açılıyor.

Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 salgını tedbirleri kapsamında uzun bir süreliğine kapalı tutulan Düzce Üniversitesi Yüzme Havuzu’nda Sağlık Bakanlığı’nın havuzlar için belirlediği genel önlem kuralları titizlikle uygulanarak, üniversite personeline, misafirlere, öğrencilere ve sivil vatandaşlara açık hale getirildi. 30 kişilik seanslarla; temiz, sağlıklı ortamda pazar ve pazartesi günleri hariç, 10.45–19.45 saatleri arasında genel, erkek ve kadın seanslarında randevuların açıldığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi Spor Tesisleri bölgesinde; Yarı Olimpik Yüzme Havuzu dışında kapalı spor salonu, açık basketbol sahası, çok amaçlı futbol sahası, kapalı tenis kortları ile kiracı tarafından işletilen kapalı halı saha ve fitness salonu sporseverlere hizmet veriyor.

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