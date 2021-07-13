Düzce'de Delta varyantı vakası sıfırlandı

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından Düzce’de de görülen Delta varyantı vakalarının sıfırlandığı ve kentte herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde en çok Delta varyantı görülen ikinci şehir Düzce olarak açıklanmıştı. 18 Delta varyantının görüldüğü Düzce’de, 8 kişinin taburcu edildiği, 10 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtilmişti. Delta varyantına yakalanan ve tedavileri devam eden 10 kişinin de yapılan son testleri de negatif olarak sonuçlandı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, ilk andan itibaren 18 kişinin de sürekli takiplerinin yapıldığı, herhangi bir sorun yaşanılmadığı ve hastaların sağlıklarının gayet iyi olduğu öğrenildi.

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