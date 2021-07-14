Afette 147 çiftçi zarar gördü Çiftçinin makineleri sele kapıldı

– Düzce’de etkili olan 5 ilçede hasara sebebiyet veren sel afetinin ardından yapılan incelemelerde, ilk tespitlerde 147 çiftçi afetten zarar gördüğü belirlendi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sel afeti sonrasında hemen ilçelere giderek zarar tespit çalışmalarına başladı. Akçakoca, Çilimli, Merkez, Cumayeri ve Gölyaka’da selden etkilenen çiftçilerin belirlenmesi için yapılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre 147 çiftçi selden etkilendi. Yapılan çalışmalarda ekimi yapılan ve selde zarar gören 307 dönüm mısır, 20 dönüm Buğday, 2 dönüm yonca, bin 470 metrekare sera ve 73 dönüm sebze bahçesi selde tahribat aldığı belirlendi.



Çiftçilerin makineleri de sele kapıldı

Ekiplerin yaptığı kontrollerde bir çok makinede sele kapıldı. Bu kapsamda 1’er adet fındık toplama makinesi, Fındık Patozu, Yem filosu, Traktör, 11 adet tırpan motoru, 5 adet patpat, 7 adet kesim motoru, 2 adet jeneratör, 8 adet ilaçlama makinesi, 3 adet su motoru, 1 adet Tavuk yolma makinesi, 1 adet ot üflemeli soba, 1 adet üfleme makinesi, 580 metre tel örgü, 2 adet kuluçka makinesi sel sularına kapıldı.



Hayvanların yemleri de gitti

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 44 ayrı noktada ilk tespitlerine göre yapılan çalışmalarda hayvanların yemlerinin de sele kapıldığını belirledi. Köylülerin belirttiği bilgilere göre 300 kilogram saman, 600 kilogram küspe ve 1 ton 450 kilogram gübre sel afetinde gitti. Ekiplerin selzedelere yönelik zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

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