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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de nikah rekoru kırıldı

İHA

Düzce’de nikah rekoru kırıldı

– Düzce’de temmuz ayında nikah rekoru kırılacak. Daha önce 1 ay boyunca en fazla 230 nikah kıyılırken, sadece il merkezinde 1 ayda 255 nikah kıyılacak. Ayrıca il genelinde sayı ise 800’e ulaştı.
Korona virüs sürecinde uzun bir süre düğün yapamayan çiftler, normalleşmenin başlaması ile birlikte evlendirme müdürlüğüne başvurmaya başladı. Düzce Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Düzce tarihinin nikah rekoru kırıldı. Buna göre 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasında 135’e yakın çiftin nikahları kıyıldı. Ayrıca, 1 Ağustos’a kadar yapılacak düğünlerle birlikte Düzce’de nikah rekoru kırılacak. Alınan bilgilere göre 1 Ağustos’a kadar hem düğün salonlarında hem de nikah dairesinde sadece il merkezinde 120’ye yakın çiftin nikahı kıyılacak. Böylelikle sadece il merkezinde sadece 1 ayda 255 çift dünya evine girmiş olacak.

İl genelinde 1 ayda 800 çift
Düzce Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü dışında diğer ilçelerde, müftülük ve muhtarlıklardan da evlenmek için randevu alan çiftlerde bulunuyor. İl genelinde evlenmek için randevu alan ve 14 temmuza kadar dünya evine giren çiftlerin toplamı 800’ü görürken, Düzce’nin tarihinde 1 ayda en çok kıyılacak nikah rekoru kırılmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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