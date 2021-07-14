Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluğun ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanından sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

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