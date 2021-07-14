Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı



Mustafa AKIN/DÜZCE, (DHA) Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Yeni sezon için çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü tek idmanla tamamladı. Sarı-lacivertli oyuncular, saat 16.45'te salonda yaptıkları ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından sahaya geçti. Futbolcular burada çabukluk çalışmalarının sonrasında 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Düzce Mustafa AKIN

2021-07-14 20:26:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.