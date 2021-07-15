Düzce sağlık sektöründe marka olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce sağlık sektöründe marka olacak

İHA

Düzce sağlık sektöründe marka olacak

Düzce Belediyesi paydaşları ile birlikte Düzce’nin alternatif tıp teknikleri ve sağlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi ile sağlık turizminde önde gelen merkezden biri olması için ‘Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesini’ başlattı. 4 gün süren eğitimlerin sonunda Stratejik Eylem Planı oluşturuldu.
Düzce Belediyesi Meclis toplantı salonunda Düzce Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Marka ortaklığı ile başlatılan Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi eylem planının oluşturulmasıyla sona erdi. Düzce’de sağlık sektöründe hizmet veren kurumların temsilcilerine Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fuat Yalman sağlık turizmi alanında eğitim verdi. 2 gün süren eğitimlerin ardından proje kapsamında alternatif tıp tekniklerinin uygulanması ve sağlık kuruluşlarının yetki belgesi almasının kolaylaştırılması ile birlikte Düzce sağlık turizminde marka illerden biri haline gelecek.

Sağlık alanında marka olmak istiyoruz
‘Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesini’ eğitimlerinin ardından çalıştaya katılan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli proje kapsamında sağlık yöneticileri ve sağlık turizmi çalışanlarına Sağlık Turizmi alanında devlet destekleri ve başvuru adımları konusunda bilgilendirme eğitimlerinin verildiği kaydederek, “ İl düzeyinde paydaş tüm kuruluşların katılımcıları ile bir çalıştay yaparak Sağlık Turizmi noktasında Stratejik Eylem Planı oluşturulacak. Düzce için sağlık turizminde yapılacak faaliyetler şehrin gelecek vizyonu için önemli bir adım olacak ve ilerleyen yıllarda şehrin marka değerine ciddi ölçüde katkı sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Potansiyeli ortaya çıkarmalıyız
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz, Düzce’nin müthiş bir potansiyeli var. Bu potansiyeli çıkarmak için istek, tesis ve ciddi bir kaynak lazım. Bundan gelir ve fayda sağlamak için ortaya bir şey koymamız lazım. Yol haritasını iyi belirlememiz gerekiyor. Bu proje stratejik anlamda neler yapacağımızı belirleyecek. Bizim kitlesel bir sağlık turizmi yapmaktansa bölgemizin avantajlarını ortaya koymamız gerekiyor” diye konuştu.

Sağlık kuruluşları teşvik edilecek
Düzce Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Marka ortaklığı ile başlatılan Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi, il dışından hastaların gelmesine olanak sağlarken doğal kaynakların tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerine kullanılmasının teşvik edileceği belirtildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında gerçekleştirilen çalıştaydan sonra projeyi finanse ederek Düzce’nin Sağlık Turizmi alanında markalaşmasının önünü açacak.

Stratejik eylem planı oluşturuldu
Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi eğitim ve çalıştayının ardından sağlık hizmet turizmi türleri, sektörün çözüm önerileri ve amaçları ile hangi alanlarda sağlık turizmine ağırlık verileceği analiz edildi.

Engelli ve üçüncü yaş sağlık turizminde marka olabiliriz
Projenin eğitimlerini veren Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fuat Yalman “Düzce’yi üçüncü yaş ve engelli turizminde marka yapabiliriz. Her sağlık kuruluşumuza yetkinlik belgesi olarak uluslararası hasta modulünü kurarak turizm amaçlı gelen hastaları sağlık turisti mevzuatına uygun hareket edebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçakçılarda kurban yoğunluğu 40 yıllık bıçakçı, müşterilerini randevu ile kabul ediyor
YEREL HABERLER Bıçakçılarda kurban yoğunluğu 40 yıllık bıçakçı, ...
Belediyeden ‘telafide ben de varım’ projesine destek
YEREL HABERLER Belediyeden ‘telafide ben de varım’ projesine destek
Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı Şehit Emniyet Müdürü Baysan’ın babası Ramazan Baysan: “Milletimiz uyanık olsun, her oluşuma artık inanmasın”
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı Şehit Emniyet ...
Batı Karadeniz sahilleri Kurban Bayramı tatiline hazır
YEREL HABERLER Batı Karadeniz sahilleri Kurban Bayramı tatiline ...
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
15 Temmuz programı belli oldu
YEREL HABERLER 15 Temmuz programı belli oldu
Vitor Pereira: “Hücum futboluyla şampiyon olmak istiyorum” Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: “Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir” "Fantastik bir taraftar kitlesine sahip bir kulübüz" "Çok fazla taraftar gördüm ama böylesini görmedim"
YEREL HABERLER Vitor Pereira: “Hücum futboluyla şampiyon olmak ...
Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası hedefin şampiyonluk olduğunu bilir
YEREL HABERLER Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası hedefin şampiyonluk ...
Su taşkınında çok sayıda hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Su taşkınında çok sayıda hayvan telef oldu
Şarampole uçtular, burunları bile kanamadı
YEREL HABERLER Şarampole uçtular, burunları bile kanamadı
Düzce’de nikah rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Düzce’de nikah rekoru kırıldı
Afette 147 çiftçi zarar gördü Çiftçinin makineleri sele kapıldı
YEREL HABERLER Afette 147 çiftçi zarar gördü Çiftçinin makineleri ...
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı Kazaya sebep olan patoz ve bahçe sahipleri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya ...
Patoz makinesinden çıkan toz kazaya neden oldu: 12 yaralı
YEREL HABERLER Patoz makinesinden çıkan toz kazaya neden oldu: 12 ...
Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktı
Attila Szalai kampa katıldı
YEREL HABERLER Attila Szalai kampa katıldı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam ediyor
YEREL HABERLER Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk ...
Sağlıkçılar masa tenisi turnuvasında stres attı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar masa tenisi turnuvasında stres attı
Düzce'de Delta varyantı vakası sıfırlandı
YEREL HABERLER Düzce'de Delta varyantı vakası sıfırlandı
Vali Atay, kurban vekaletini Diyanet Vakfına yaptı
YEREL HABERLER Vali Atay, kurban vekaletini Diyanet Vakfına yaptı
DÜ yüzme havuzu açıldı
YEREL HABERLER DÜ yüzme havuzu açıldı
Spor akademisine rekor başvuru yapıldı Yaz okulları açıldı
YEREL HABERLER Spor akademisine rekor başvuru yapıldı Yaz okulları ...
Du¨zce teknoloji yatırımında atagˆa gec¸ti
YEREL HABERLER Du¨zce teknoloji yatırımında atagˆa gec¸ti