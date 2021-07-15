Düzce sağlık sektöründe marka olacak

Düzce Belediyesi paydaşları ile birlikte Düzce’nin alternatif tıp teknikleri ve sağlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi ile sağlık turizminde önde gelen merkezden biri olması için ‘Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesini’ başlattı. 4 gün süren eğitimlerin sonunda Stratejik Eylem Planı oluşturuldu.

Düzce Belediyesi Meclis toplantı salonunda Düzce Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Marka ortaklığı ile başlatılan Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi eylem planının oluşturulmasıyla sona erdi. Düzce’de sağlık sektöründe hizmet veren kurumların temsilcilerine Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fuat Yalman sağlık turizmi alanında eğitim verdi. 2 gün süren eğitimlerin ardından proje kapsamında alternatif tıp tekniklerinin uygulanması ve sağlık kuruluşlarının yetki belgesi almasının kolaylaştırılması ile birlikte Düzce sağlık turizminde marka illerden biri haline gelecek.



Sağlık alanında marka olmak istiyoruz

‘Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesini’ eğitimlerinin ardından çalıştaya katılan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli proje kapsamında sağlık yöneticileri ve sağlık turizmi çalışanlarına Sağlık Turizmi alanında devlet destekleri ve başvuru adımları konusunda bilgilendirme eğitimlerinin verildiği kaydederek, “ İl düzeyinde paydaş tüm kuruluşların katılımcıları ile bir çalıştay yaparak Sağlık Turizmi noktasında Stratejik Eylem Planı oluşturulacak. Düzce için sağlık turizminde yapılacak faaliyetler şehrin gelecek vizyonu için önemli bir adım olacak ve ilerleyen yıllarda şehrin marka değerine ciddi ölçüde katkı sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.



Potansiyeli ortaya çıkarmalıyız

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz, Düzce’nin müthiş bir potansiyeli var. Bu potansiyeli çıkarmak için istek, tesis ve ciddi bir kaynak lazım. Bundan gelir ve fayda sağlamak için ortaya bir şey koymamız lazım. Yol haritasını iyi belirlememiz gerekiyor. Bu proje stratejik anlamda neler yapacağımızı belirleyecek. Bizim kitlesel bir sağlık turizmi yapmaktansa bölgemizin avantajlarını ortaya koymamız gerekiyor” diye konuştu.



Sağlık kuruluşları teşvik edilecek

Düzce Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Marka ortaklığı ile başlatılan Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi, il dışından hastaların gelmesine olanak sağlarken doğal kaynakların tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerine kullanılmasının teşvik edileceği belirtildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında gerçekleştirilen çalıştaydan sonra projeyi finanse ederek Düzce’nin Sağlık Turizmi alanında markalaşmasının önünü açacak.



Stratejik eylem planı oluşturuldu

Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi eğitim ve çalıştayının ardından sağlık hizmet turizmi türleri, sektörün çözüm önerileri ve amaçları ile hangi alanlarda sağlık turizmine ağırlık verileceği analiz edildi.



Engelli ve üçüncü yaş sağlık turizminde marka olabiliriz

Projenin eğitimlerini veren Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fuat Yalman “Düzce’yi üçüncü yaş ve engelli turizminde marka yapabiliriz. Her sağlık kuruluşumuza yetkinlik belgesi olarak uluslararası hasta modulünü kurarak turizm amaçlı gelen hastaları sağlık turisti mevzuatına uygun hareket edebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.