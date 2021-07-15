Düzce’de 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde Düzce Şehitliğinde düzenlenen programla şehitler anıldı, mevlitler okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan kabir ziyaretlerinde şehitler dualarla anıldı. 15 Temmuz hain kalkışmanın 5’inci yıl dönümü dolayısıyla Düzce Şehitliğinde etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kur'anı Kerim tilaveti ile devam etti. Programında şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Düzce şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ziyaret edildi. Okunan Kur'anı Kerim tilavetinin ardından Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın kabrine karanfil bırakıldı.

Protokol daha sonra Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın baba evini ziyaret etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için de Anıtpark’ta bir dizi etkinlik gerçekleşecek. Anıtpark Meydanında saat 20.00’de başlayacak olan etkinlikler sabah namazı ile sona erecek.

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