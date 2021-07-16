Tatilden dönen gençlerin arabası alev aldı Motorundan tutuşan otomobili bahçe hortumlarıyla söndürdüler

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tatil dönüşüne geçen gençlerin içinde olduğu otomobil, seyir halinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Gençlerin son anda indiği araç, bahçeden hortum çeken vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde tatil yapan gençler B.H. ve K.M. Kurban Bayramını evlerinde geçirmek için 35 NPA 02 plakalı Ford marka otomobille yola çıktılar. D655 Karayolu Boğaziçi Beldesine geldikleri sırada otomobilden siyah duman çıktığını gören gençler, aracı yol kenarına çekerek kendilerini dışarı attı. Araçtan inen B.H.’nin kaputu açmasıyla motordan alevler yükseldiğini gören çevredekiler ise gençlerin yardımına koştu. Yol kenarı yakınındaki evlerinin bahçesinden hortum çeken vatandaşların müdahalesi ise yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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