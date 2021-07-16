Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Düzce Belediyesi, Kurban bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve ilaçlama çalışması yaparak bayram ziyaretlerine hazır hale getiriyor.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarlıklarda temizlik, bakım ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yıl boyu düzenli olarak yapılan mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban bayramı öncesi yoğunlaştırdı. İl genelindeki tüm mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını detaylı şekilde gerçekleştirirken, büyüyen otlardan ötürü görünmeyen mezarlıkların ortaya çıkarılması için biçme çalışmalarının yanı sıra çevreye atılan çöpler de tek tek toplanıyor.

Bayrama özel yapılan çalışmada mezarlıkların içinde bulunan çeşmelerin bakım ve onarımını da yapan ekipler haşerelere karşı da ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Detaylı temizlik ve bakım çalışmaları Kurban Bayramı arifesine kadar devam edecek.

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